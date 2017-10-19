Вице-президент клуба: "Карабах" доказал, что может бороться против сильнейших команд в ЛЧ

ТАСС, 19 октября. Футболисты азербайджанского клуба "Карабах" доказали в матче группового турнира Лиги чемпионов против испанского "Атлетико", что способны бороться с сильнейшими клубами турнира. Такое мнение высказал вице-президент "Карабаха" Тахир Гезаль, слова которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Аzerisport.

В среду в матче 3-го раунда группового турнира Лиги чемпионов "Карабах" на своем поле сыграл вничью с мадридским "Атлетико" (0:0) и набрал первые очки в турнире. Для "Карабаха", который проводит свой первый сезон в основном раунде Лиги чемпионов, эта ничья стала первой на турнире, до этого азербайджанский клуб потерпел два поражения.

"Карабах" вновь доказал, что способен бороться против сильнейших клубов мира. Команда достойно представляет нашу страну, мир будет аплодировать этой игре. Жаль, что не победили, шанс был, но не вышло. Постараемся и в Мадриде сыграть так же, если и там добудем положительный результат, то у нас будут шансы в группе", - сказал Гезаль.

В турнирной таблице группы C "Карабах" занимает последнее четвертое место, набрав одно очко, "Атлетико" с двумя очками идет третьим. В следующем туре команды снова сыграют друг с другом, встреча состоится в Мадриде 31 октября.