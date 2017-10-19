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Мозгов набрал четыре очка в первом официальном матче за "Бруклин" в НБА

Спорт
19 октября, 4:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

В стартовом матче сезона-2017/18 "Бруклин" в гостях проиграли "Индиане" со счетом 131:140

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ТАСС, 19 октября. Российский центровой Тимофей Мозгов дебютировал в составе клуба "Бруклин" в первом официальном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Индианы".

Встреча прошла в Индианаполисе (штат Индиана) и завершилась со счетом 140:131 в пользу хозяев паркета.

Мозгов провел на площадке 14 минут 24 секунды, набрав четыре очка и совершив три подбора. Самым результативным баскетболистом встречи стал разыгрывающий "Бруклина" Д'Анджело Рассел, на счету которого 30 очков и пять результативных передач.

В июне Мозгов был обменян в "Бруклин" из "Лос-Анджелес Лейкерс". В сентябре он был одним из ключевых игроков сборной России на чемпионате Европы, занявшей четвертое место. На Евробаскете-2017 Мозгов в среднем проводил на площадке 24 минуты, набирая 13 очков и делая семь подборов.

Регулярный чемпионат НБА сезона-2017/18 стартовал в ночь на 18 октября. В прошлом сезоне "Бруклин", которым владеет российский бизнесмен Михаил Прохоров, занял последнее место в Восточной конференции, сумев одержать 20 побед в 82 матчах регулярного чемпионата. 

В следующем матче "Бруклин" в ночь на субботу сыграет на своем паркете против "Орландо". 

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