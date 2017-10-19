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Пятикратная чемпионка ОИ пловчиха Ледеки стала спортсменкой года по версии WSF

Спорт
19 октября, 8:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Также на данную награду претендовали две россиянки: фигуристка Евгения Медведева и фехтовальщица Инна Дериглазова

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ТАСС, 19 октября. Пятикратная олимпийская чемпионка по плаванию американка Кэти Ледеки признана лучшей спортсменкой года в индивидуальных видах спорта по версии международной организации Women's sports foundation (WSF). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Голосование началось 16 августа, победитель определялся по совокупному количеству голосов комитета WSF и общественного голосования (по 50%). WSF вручает награды женщинам как в индивидуальных видах спорта, так и в командных. В список на звание лучшей спортсменки в индивидуальных видах спорта входили 10 человек, в том числе двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и олимпийская чемпионка Рио-2016 по фехтованию на рапирах Инна Дериглазова.

В 2017 году 20-летняя Ледеки стала пятикратной чемпионкой мира на первенстве в Будапеште, также на турнире она завоевала одну серебряную медаль. Спортсменкой года в командных видах признана четырехкратная чемпионка Женской национальной баскетбольной ассоциации Майя Мур.

WSF был основан в 1974 году, цель организации - вовлечение женщин в спорт. В разные годы лучшими спортсменками года по версии организации признавались американки Симона Байлз (спортивная гимнастика) и Серена Уильямс (теннис), южнокорейская фигуристка Ю На Ким и другие.

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