Около 400 болельщиков поддержат "Локомотив" в матче Лиги Европы против "Шерифа"

ТИРАСПОЛЬ /Молдавия/, 19 октября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Порядка 400 болельщиков московского "Локомотива" посетят матч команды в Лиге Европы по футболу против "Шерифа", который пройдет в Тирасполе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского клуба.

"На матче ожидается 400 болельщиков "Локомотива", при этом был заявлен гостевой сектор на 500 человек. "Локомотив" сыграет в белой форме, она была заявлена на предматчевом совещании", - сообщили в пресс-службе.

Документы болельщиков "Локомотива", прибывающих на матч с "Шерифом", тщательно проверяются в аэропорту Кишинева. На проверку одного фаната, свидетелем чего был корр. ТАСС, уходит не меньше пяти-семи минут. Сотрудники миграционной службы предупреждают фанатов московской команды, что в случае участия в стычках или беспорядках въезд на территорию Молдавии впоследствии им будет закрыт.

Встреча третьего тура группового этапа Лиги Европы пройдет на стадионе "Шерифа" в Тирасполе в четверг и начнется в 22:05 мск.