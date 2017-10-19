Хоккеист "Автомобилиста" Бек выбыл на месяц после драки с Тимашовым на тренировке

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Нападающий екатеринбургского хоккейного клуба "Автомобилист" Тэйлор Бек выбыл на месяц из-за травмы, полученной в драке с партнером по команде Николаем Тимашовым. Об этом сообщил директор "Автомобилиста" Максим Рябков, чьи слова приводит пресс-служба клуба.
Драка произошла на тренировке команды 18 октября.
"Ни для кого не секрет, что в мужских контактных видах спорта такое случается довольно часто и не является серьезным новостным поводом, - сказал Рябков. - Во время отработки выходов "3 в 2" защитник Николай Тимашов в рамках правил жестко встретил плечо в плечо нападающего Тэйлора Бека. Канадцу это не понравилось и он решил выяснить отношения, сбросив хоккейные краги и став зачинщиком [драки]. Тимашов поединок принял и оказался в нем сильнее".
Рябков отметил, что клуб не будет принимать дисциплинарных мер по отношению к хоккеистам. "При обследовании хоккеиста Бека по окончании тренировки был диагностирован перелом орбитальной кости. Ориентировочные сроки восстановления - около месяца, клуб окажет медицинское содействие игроку в екатеринбургской клинике. Отдельно отмечу, что информация о санкциях и даже отчислении Николая Тимашова из команды не соответствует действительности, он в составе "Автомобилиста" отправляется сегодня на очередной четырехматчевый выезд".
"Автомобилист" занимает пятое место в Восточной конференции с 38 очками. В следующем матче 22 октября "Автомобилист" сыграет на выезде с нижнекамским "Нефтехимиком".