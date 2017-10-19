NY Times: финансовая прокуратура Франции начала расследование по продаже "Формулы-1"

ТАСС, 19 октября. Финансовая прокуратура Франции инициировала расследование относительно продажи прав на проведение чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" компании Liberty Media. Об этом сообщает газета New York Times.

По информации издания, французская прокуратура подозревает, что в ходе сделки были случаи мошенничества и конфликта интересов. В частности, под подозрение властей попала Международная автомобильная федерация (FIA), с одобрения которой сделка по приобретению "Формулы-1" Liberty Media была закрыта официально. Отмечается, что FIA также имела долю в престижной гоночной серии, равной 1%, и могла получить прибыль от сделки, что в свою очередь можно рассматривать как конфликт интересов.

Финансовая прокуратура Франции начала расследование этого дела в связи с тем, что штаб-квартира FIA находится в Париже.

Liberty Media в сентябре 2016 года выкупила 18,7% акций чемпионата за $746 млн, в декабре корпорация привлекла $1,5 млрд от инвесторов, чтобы завершить сделку и выкупить оставшуюся долю у мажоритарного акционера "Формулы-1" CVC Capital. Официально о приобретении "Формулы-1" компанией было объявлено 24 января текущего года, сумма сделки, по неофициальной информации, составляет около $8 млрд. Владельцем Liberty Media является американский миллиардер Джон Мэлоун.