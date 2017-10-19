Комитет по этике РФС предложит ужесточить санкции за нарушения регламента

МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Комитет Российского футбольного союза (РФС) по этике предложит ужесточить санкции за нарушения регламента, которые бы распространялись на все соревнования, независимо от их уровня. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета организации Семен Андреев.

"Мы сейчас приготовили предложения по совершенствованию регламента и ждем ближайшего бюро исполкома РФС, - сказал Андреев. - Предложения предусматривают более строгие санкции, которые бы распространялись на все соревнования, независимо от их уровня. Комитет мог бы применять санкции, которые мы считаем необходимыми, в зависимости от случая и степени происшествия".

Комитет по этике РФС был учрежден в 2010 году, в его обязанности входит рассмотрение случаев нарушения правил поведения официальных лиц футбольных организаций, включая руководителей, тренеров и футболистов клубов, судей, как на футбольном поле, так и вне его. Согласно регламенту, комитет по этике рассматривает вопросы на предмет нарушения только в случае письменного обращения президента РФС, исполкома или бюро исполкома организации. В качестве наказаний для физических лиц могут применяться замечание, штраф, лишение завоеванных наград, дисквалификация (отстранение) на определенное количество матчей, определенный период или пожизненно, а также запрет на участие в любой деятельности, связанной с футболом.

По словам Андреева, одним из предложений, которые он хочет вынести на обсуждение на бюро исполкома, является расширение количества органов и лиц, которые могли бы инициировать рассмотрение дел комитетом по этике. "Мы предложили, чтобы руководители премьер-лиги, Футбольной национальной лиги, Профессиональной футбольной лиги и Ассоциации мини-футбола России также могли бы подавать заявления для рассмотрения их комитетом", - сказал он.

"Думаю, со временем поднимем вопрос, чтобы комитет по этике сам мог инициировать дела. Поскольку члены исполкома на это смотрят крайне консервативно, пока мы начинаем с расширения лиц, которые могли бы подавать заявления", - добавил Андреев.