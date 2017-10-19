Турнир в Банске-Быстрице станет для Ласицкене первым международным стартом в новом сезоне

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МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Традиционный международный турнир по прыжкам в высоту, который пройдет 31 января в словацкой Банске-Быстрице, станет для двукратной чемпионки мира Марии Ласицкене первым международным стартом в новом сезоне. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.
"Мария по традиции хочет открыть зимний сезон Мемориалом Лукашевича и Середкина, который пройдет 11 января в Челябинске, - заметила Назарова. - В январе у нее намечено еще несколько стартов в России, но конкретика будет несколько позже. А 31 января Маша заявлена на турнир в словацкой Банске-Быстрице, который будет для нее первым международным стартом в новом году".
Как сообщила менеджер спортсменки, в феврале Ласицкене намерена выступить на четырех этапах зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Речь идет о турнирах в Карлсруэ (3 февраля), Дюссельдорфе (6 февраля), Мадриде (8 февраля) и Торуни (15 февраля). Также спортсменка выступит на чемпионате России в помещении, который пройдет в Москве с 12 по 14 февраля.
"Всю вторую половину февраля Маша будет только тренироваться, чтобы как можно лучше подготовиться к главному старту зимнего сезона - чемпионату мира в Бирмингеме", - заметила Назарова.
В 2017 году Ласицкене выступала на международных стартах в статусе нейтрального спортсмена, имея индивидуальное разрешение от IAAF, срок действия этого разрешения завершится 31 декабря. "Сейчас мы не думаем над тем, как получить новый допуск, - призналась собеседница ТАСС. - Верим, что Всероссийской федерации легкой атлетики в конце года будет возвращено членство в IAAF, после чего не нужно будет получать новых индивидуальных разрешений. Если же этого не произойдет, то мы рассчитываем, что допуск к международным стартам Марии будет продлен автоматически".
Чемпионат мира в помещении пройдет в британском Бирмингеме с 1 по 4 марта.