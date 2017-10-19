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Ласицкене приглашена на церемонию объявления лучших легкоатлетов года по версии IAAF

Спорт
19 октября, 13:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Гала-вечер пройдет в Монако в "Гримальди Форуме" 24 ноября

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене, претендующая на звание лучшей легкоатлетки мира 2017 года, получила приглашение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на гала-вечер, на котором будут торжественно подведены итоги сезона. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Гала-вечер пройдет в Монако в "Гримальди Форуме" 24 ноября.

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"Мария получила приглашение от IAAF и обязательно поедет на этот вечер", - сказала Назарова.

На звание лучшей легкоатлетки мира по итогам года также претендуют эфиопка Аяна Алмаз (бег на длинные дистанции), кенийка Хеллен Обири (бег на средние дистанции), австралийка Салли Пирсон (бег на 100 м с барьерами), хорватка Сандра Перкович (метание диска), американка Бритни Риз (прыжки в длину), южноафриканка Кастер Семеня (бег на средние дистанции), гречанка Екатерини Стефаниди (прыжки с шестом), бельгийка Нафиссату Тиам (многоборье), полька Анита Влодарчик (метание молота).

Среди мужчин на звание лучшего легкоатлета года номинированы катарец Мутаз Эсса Баршим (прыжки в высоту), поляк Павел Файдек (метание молота), британец Мо Фара (бег на длинные дистанции), американец Сэм Кендрикс (прыжки с шестом), кениец Элайджи Манангои (бег на средние дистанции), южноафриканец Луво Маньонга (прыжки в длину), ямаец Омар Маклеод (бег на 110 м с барьерами), американец Кристиан Тэйлор (тройной прыжок), южноафриканец Уэйд ван Никерк (бег на спринтерские дистанции), немец Йоханнес Феттер (метание копья).

Ласицкене, выступая под нейтральным флагом, завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на мировом первенстве в Лондоне, став двукратной чемпионкой мира. В минувшем сезоне не проиграла ни одного турнира, победив также в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе.

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