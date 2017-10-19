Тренер сборной Северной Ирландии по футболу О'Нил лишен прав за вождение в нетрезвом виде

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной Северной Ирландии по футболу Майкл О'Нил лишен прав на 16 месяцев за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает Mirror.

Тренер был задержан полицией 10 сентября в Эдинбурге. Уровень алкоголя в крови 48-летнего специалиста превышал норму в три раза.

О'Нил возглавляет сборную Северной Ирландии с 2012 года. В 2015 году специалист был признан лучшим тренером года в Великобритании по версии Би-би-си после того, как команда под его руководством впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата Европы. В стыковых матчах за право сыграть в финальной части чемпионата мира 2018 года сборная Северной Ирландии сыграет с командой Швейцарии 9 и 12 ноября.