Симонян: футболистам ЦСКА нужно как можно скорее забыть о кошмарной игре с "Базелем"

МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Игрокам московского ЦСКА нужно как можно быстрее забыть о кошмарной игре против швейцарского "Базеля" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

ЦСКА в среду в Москве проиграл "Базелю" со счетом 0:2.

"ЦСКА нужно как можно быстрее забыть о том кошмаре, который творился вчера, особенно в первом тайме, - считает Симонян. - Им нужно это пережить и начать готовиться к следующим матчам, а критиковать и ругать их - это проще простого. К сожалению, такое иногда случается и ни тренер, ни игроки не смогут вам ответить, почему это произошло. Это был не день армейского клуба".

"У ЦСКА нет другого выхода как побеждать в оставшихся матчах. Все в их руках и ногах. Трудно прогнозировать, удастся ли им выйти из группы, но я им искренне этого желаю", - заключил собеседник ТАСС.

В турнирной таблице группы A ЦСКА занимает третье место, набрав три очка. Лидирует с девятью очками английский "Манчестер Юнайтед", второе место занимает "Базель" (6 очков), четвертое - португальская "Бенфика" (0). В следующем туре 31 октября ЦСКА встретится с "Базелем" в Швейцарии.