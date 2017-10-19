Академию единоборств откроют в Екатеринбурге в мае 2018 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Академию единоборств откроют в мае 2018 года в Екатеринбурге. Об этом в четверг сообщил ТАСС исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов.

"Сейчас открытие академии единоборств в Екатеринбурге планируется на начало мая. Там будут представлены различные виды единоборств: бокс, ММА, тайский бокс, кикбоксинг, карате, самбо, греко-римская и вольная борьба, джиу-джитсу, грэпплинг. Это делается для детей и сборной команды Русской медной компании (РМК). Проект реализуется РМК совместно с правительством Свердловской области и губернатором", - сказал он, не уточнив сумму инвестиций в объект.

По словам Титова, сейчас идет работа по подбору тренерского состава. "Возможно это будут не только специалисты с Урала, но и ведущие российские и мировые специалисты. Также мы сейчас ведем переговоры с рядом мировых и российских звезд спорта для участия в церемонии открытия", - пояснил он.

Территориально здание будет расположено недалеко от культурно-развлекательного комплекса "Арена Уралец" (домашняя арена ХК "Автомобилист" - прим. ТАСС).