Симонян: футболистам "Спартака" нужно избежать эйфории после победы над "Севильей"

МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Футболистам московского "Спартака" необходимо избежать эйфории после разгромной победы над испанской "Севильей" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

Во вторник красно-белые дома разгромили "Севилью" со счетом 5:1. Первое место в группе Е занимает английский "Ливерпуль" с пятью очками. "Спартак" имеет столько же очков, но из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей идет на второй строчке. "Севилья" с четырьмя очками расположилась на третьей позиции, словенский "Марибор" идет четвертым (1 очко).

"Матч для красно-белых мог сложиться и по-другому, не выбей во втором тайме мяч Комбаров с линии спартаковских ворот. Хорошо, что испанцы не сумели забить в том эпизоде. "Спартак" же блестяще реализовал свои моменты. Нельзя не отметить Промеса, который дважды забил и отдал голевой пас", - сказал Симонян.

"Важно, чтобы в команде не было эйфории, - продолжил собеседник агентства. - Скоро встреча с "Амкаром" (матч состоится 21 октября в Москве - прим. ТАСС) в чемпионате России, и если вдруг "Спартак" потерпит неудачу, то успех в матче с "Севильей" быстро забудется. Футбол - коварная игра, в которой необходимо всегда быть серьезным и начеку".

"Матч с "Севильей", безусловно, войдет в историю - о нем будут вспоминать и болельщики, и сами игроки. Но ее нужно отложить в памяти, впереди матчи внутреннего чемпионата", - считает первый вице-президент РФС.

Ответный матч между "Севильей" и "Спартаком" пройдет в Испании 1 ноября. "Севилья" получила серьезную оплеуху, они будут стараться реабилитироваться перед своими фанатами. "Спартак" должен быть готов к настрою испанцев, ведь он будет в несколько раз выше, чем в московской игре", - сказал Симонян.