Теннисисты Донской и Кузнецов вышли в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля" в парном разряде

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ТАСС, 19 октября. Россияне Евгений Донской и Андрей Кузнецов победили бразильца Силва Рожерио Дутра и итальянца Паоло Лоренци в четвертьфинале теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля" в парном разряде.
Матч продолжался 1 час 8 минут и завершился со счетом 6:4, 6:1.
В полуфинале Донской и Кузнецов сыграют с победителями матча между боснийцем Дамиром Джумхуром/хорватом Антонио Санчичем и чилийцем Хансом Подлипником-Кастильо/белорусом Андреем Василевским, которые "посеяны" под вторым номером.
"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.