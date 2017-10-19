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Теннисисты Донской и Кузнецов вышли в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля" в парном разряде

Спорт
19 октября, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

В четвертьфинале россияне обыграли бразильца Силва Рожерио Дутра и итальянца Паоло Лоренци со счетом 6:4, 6:1

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ТАСС, 19 октября. Россияне Евгений Донской и Андрей Кузнецов победили бразильца Силва Рожерио Дутра и итальянца Паоло Лоренци в четвертьфинале теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля" в парном разряде.

Матч продолжался 1 час 8 минут и завершился со счетом 6:4, 6:1.

В полуфинале Донской и Кузнецов сыграют с победителями матча между боснийцем Дамиром Джумхуром/хорватом Антонио Санчичем и чилийцем Хансом Подлипником-Кастильо/белорусом Андреем Василевским, которые "посеяны" под вторым номером.

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.

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