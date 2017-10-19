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СМИ: британка Стейвли сделает предложение о покупке ФК "Ньюкасл"

Спорт
19 октября, 15:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

В понедельник стало известно, что Майк Эшли выставил клуб на продажу

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ТАСС, 19 октября. Британка Аманда Стейвли в течение ближайших нескольких недель сделает официальное предложение о покупке английского футбольного клуба "Ньюкасл". Об этом сообщает издание The Telegraph.

16 октября стало известно, что нынешний владелец "Ньюкасла" Майк Эшли выставил клуб на продажу.

Отмечается, что Стейвли впервые встретилась с руководством клуба 1 октября после матча чемпионата страны с "Ливерпулем" (1:1). Она будет стремиться завершить сделку до конца года, чтобы иметь возможность выделить больше средств для трансферной кампании. Стейвли готова заплатить за "Ньюкасл" около £300 млн.

Стейвли известна своими связями с ближневосточными компаниями. Является владельцем фирмы PCP Capital Partners, которая сотрудничала с нынешними владельцами другого английского футбольного клуба "Манчестер Сити".

Эшли приобрел "Ньюкасл" в 2007 году. При нем клуб дважды вылетал в чемпионшип - второй по силе дивизион чемпионата Англии. В текущем сезоне команда занимает девятое место, набрав в восьми матчах 11 очков.

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