Бабош и Главачкова стали вторыми финалистками "ВТБ Кубка Кремля" в парном разряде

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Чешская теннисистка Андреа Главачкова и Тимея Бабош из Венгрии вышли в финал парного разряда турнира "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве.

Бабош и Главачкова в матче 1/2 финала обыграли чешскую пару Барбора Крейчикова и Катерина Синякова в трех сетах со счетом 4:6, 6:1, 10:8. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

В финале турнира, который будет сыгран 20 октября, чешско-венгерская пара встретится с американкой Николь Меличар и британкой Анной Смит.

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.