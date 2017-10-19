СМИ: МОК вводит новый кодекс этики для членов организации

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ТАСС, 19 октября. Международный олимпийский комитет (МОК) вводит новый этический кодекс для своих членов. Об этом сообщает Insidethegames.
27-страничный документ был разослан членам МОК 6 октября, на следующий день после ареста бывшего главы Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии Карлоса Артура Нузмана, который обвиняется в подкупе при выборе столицы Олимпиады-2016.
Согласно новому кодексу, членам МОК запрещено принимать любые подарки, вне зависимости от их стоимости, и приглашения от заявочных комитетов городов - кандидатов на проведение Олимпийских игр, их НОК и любых физических и юридических лиц, представляющих их.
Члены МОК могут принимать подарки, имеющие номинальную ценность, например, ручки, футболки, сумки с эмблемами спонсоров, а также предметы ремесел. Все остальное, что может быть отнесено к предметам роскоши, должно быть передано в Олимпийский музей в Лозанне.
Новый кодекс должен быть полностью готов к заседанию комиссии МОК, которое пройдет в Лозанне 5 ноября. Все члены организации должны будут его подписать.