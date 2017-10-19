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В МГИМО обсудили вопросы спортивного права и арбитража в России

Спорт
19 октября, 17:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Обсуждение прошло в рамках III Международной научно-практической конференции по актуальным проблемам международного частного и гражданского права "Частное право как платформа для сотрудничества"

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Эксперты в области международного права обсудили проблемы функционирования правового поля в российском спорте. Обсуждение прошло в рамках III Международной научно-практической конференции по актуальным проблемам международного частного и гражданского права "Частное право как платформа для сотрудничества", передает корреспондент ТАСС с места событий.

В круглом столе "Спортивное право, арбитраж и медиация в Российской Федерации" приняли участие представители коллегии посредников по проведению примирительных процедур при Торгово-промышленной палате РФ, а также преподаватели и студенты факультета международного частного и гражданского права МГИМО.

Посредством дискуссии спикеры и эксперты обозначили ключевые проблемы формирования законодательной базы для разрешения такого комплексного юридического явления, как отношения в спорте; отметили ускоряющиеся темпы формирования правовых прецедентов в сфере спорта; заявили о сложности разграничения сфер влияния в сегменте спорта и права; выделили основные качества и компетенции специалистов, работающих в отрасли разрешения споров, которые касаются сферы физической культуры и спорта; выделили на основе свежих примеров специфику защиты интеллектуальной собственности в спорте; обсудили усиление института агентов в профессиональном спорте и его влияние на правовое поле в спорте.

Также выступающие рассказали о влиянии на юридическую культуру в спорте таких институтов, как Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

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