В Курской области сотрудники МЧС готовы обеспечить безопасность тура кубка ЧМ-2018

ТАСС, 19 октября. Курский главк МЧС переведен в режим повышенной готовности на время проведения в городе тура кубка чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщили ТАСС в четверг пресс-службе регионального главка МЧС. Главный трофей чемпионата будет находиться в городе в рамках мирового тура, стартовавшего 9 сентября в Москве.

"С 19 по 23 октября силы и средства курского главка переведены в режим повышенной готовности, организована работа штаба по контролю за оперативной обстановкой на территории региона. Инспекторы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления проводят регулярные проверки пожарной защищенности объекта, на территории которого размещается кубок чемпионата", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, пожарные автомобили осуществляют круглосуточное дежурство, в готовности находится аэромобильная группировка Главного управления. "В настоящий момент от МЧС России безопасность мероприятий обеспечивают три единицы техники и 12 человек личного состава главка", - подчеркнул он.

С сентября по декабрь кубок чемпионата мира побывает в 16 городах России, после чего отправится за рубеж и объедет более 50 стран. Затем кубок вернется в Россию и побывает еще в девяти городах страны. Общая протяженность маршрута составит более 27 тысяч километров.