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Комиссия СФ выразила уверенность, что стадион ЧМ-2018 Нижнего Новгорода будет сдан в срок

Спорт
19 октября, 18:33 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 19, октября. /ТАСС

Председатель комиссии Андрей Кутепов отметил, что объекты, которые строятся в преддверии чемпионата, в будущем должны использоваться детьми

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Стадион "Нижний Новгород"

Стадион "Нижний Новгород"

© Александр Рюмин/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 октября. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации в четверг посетила строящийся стадион к чемпионату мира по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде, предматчевые тренировочные площадки около ФОК "Мещерский" и ДЮСШ "Мещера", а также строящуюся станцию метро. Председатель комиссии Андрей Кутепов выразил уверенность, что стадион будет сдан в срок, сообщили в четверг в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"Мы посетили стадион, у нас нет никаких сомнений, что он будет сдан в срок, а также спортивный кластер около стадиона, в который входит ФОК, спортивная и общеобразовательная школы, две новые тренировочные площадки. На наш взгляд, сосредоточить эти спортивные объекты на одной территории - это абсолютно правильное решение с точки зрения их дальнейшей эксплуатации", - приводит пресс-служба слова Кутепова. Он отметил, что объекты, которые строятся в преддверии чемпионата, в будущем должны использоваться детьми.

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Замгубернатора региона Дмитрий Сватковский уточнил, что спортивная база на Бору включена в официальный каталог для презентации всем командам-участницам чемпионата. "Мы выполняем все взятые на себя обязательства, многие объекты будут вводиться в эксплуатацию в конце этого года. После этого начнется самое главное - операционная деятельность. Ключевым здесь является проведение тестовых мероприятий на стадионе, первое тестовое мероприятие запланировано на 15 апреля, когда на арене проведет первый домашний матч ФК "Олимпиец", - цитирует его пресс-служба.

Программа подготовки Нижегородской области к чемпионату мира по футболу была утверждена первой среди всех регионов- организаторов. Ее называют одной из самых масштабных в стране, в регионе пройдут шесть матчей чемпионата. В рамках подготовки к турниру запланировано строительство около 50 объектов, в том числе главный стадион, который возводят на месте слияния Оки и Волги. Работает новый аэропорт, готовы спортивная база и тренировочная площадка, идет строительство новой станции метро и ремонт на трех стадионах.

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