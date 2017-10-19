Команда правительства Москвы победила в Открытом Кубке Госдумы по настольному теннису

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Команда правительства Москвы одержала в четверг победу в Открытом Кубке Госдумы по настольному теннису. Соревнования между командами Госдумы, Совета Федерации, правительства Москвы и администрации президента РФ прошли в четверг в московском спортивном клубе "Новая лига" при поддержке думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Второе место заняла команда администрации президента, а третье - сборная Совета Федерации.

"Мы получили массу удовольствия от этого турнира. Спорт объединяет, мы не только сыграли в теннис, но и пообщались друг с другом. Прекрасно, когда есть такая возможность и такой турнир, который проводится в Москве уже не в первый раз и стал традиционным. В следующем году с еще большим энтузиазмом примем в нем участие", - сказал журналистам представитель команды победителей, первый заместитель руководителя департамента спорта и туризма Москвы Алексей Кондаранцев.

Как отметил организатор турнира, депутат Госдумы Дмитрий Свищев, участники соревнований показали на своем личном примере, что такие понятия как карьерный рост и активный образ жизни непосредственно связаны друг с другом. "В нашем турнире приняли участие и дети, и студенты, которые продемонстрировали, что необходимо заниматься спортом с малых лет и не бросать в студенческие годы. А участники постарше - уже состоявшиеся, уважаемые люди, успешные бизнесмены и госслужащие, показали, что нужно выходить на улицу, приходить в спортзалы, заниматься спортом", - сказал Свищев.

"Тем более, настольный теннис - это очень интересный вид спорт, а одно из его главных преимуществ - в его доступности, столы для настольного тенниса сегодня стоят повсюду, в каждом парке Москвы", - добавил политик.

Впервые Открытый Кубок Госдумы по настольному теннису состоялся в ноябре 2015 года.