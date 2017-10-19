Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Команда правительства Москвы победила в Открытом Кубке Госдумы по настольному теннису

Спорт
19 октября, 19:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Второе место заняла команда администрации президента, а третье - сборная Совета Федерации

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Команда правительства Москвы одержала в четверг победу в Открытом Кубке Госдумы по настольному теннису. Соревнования между командами Госдумы, Совета Федерации, правительства Москвы и администрации президента РФ прошли в четверг в московском спортивном клубе "Новая лига" при поддержке думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Второе место заняла команда администрации президента, а третье - сборная Совета Федерации.

"Мы получили массу удовольствия от этого турнира. Спорт объединяет, мы не только сыграли в теннис, но и пообщались друг с другом. Прекрасно, когда есть такая возможность и такой турнир, который проводится в Москве уже не в первый раз и стал традиционным. В следующем году с еще большим энтузиазмом примем в нем участие", - сказал журналистам представитель команды победителей, первый заместитель руководителя департамента спорта и туризма Москвы Алексей Кондаранцев.

Как отметил организатор турнира, депутат Госдумы Дмитрий Свищев, участники соревнований показали на своем личном примере, что такие понятия как карьерный рост и активный образ жизни непосредственно связаны друг с другом. "В нашем турнире приняли участие и дети, и студенты, которые продемонстрировали, что необходимо заниматься спортом с малых лет и не бросать в студенческие годы. А участники постарше - уже состоявшиеся, уважаемые люди, успешные бизнесмены и госслужащие, показали, что нужно выходить на улицу, приходить в спортзалы, заниматься спортом", - сказал Свищев.

"Тем более, настольный теннис - это очень интересный вид спорт, а одно из его главных преимуществ - в его доступности, столы для настольного тенниса сегодня стоят повсюду, в каждом парке Москвы", - добавил политик.

Впервые Открытый Кубок Госдумы по настольному теннису состоялся в ноябре 2015 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин раскритиковал экс-главу МИД РФ Козырева
2
В Госдуме заявили, что у России есть потенциал, чтобы кормить 1,3 млрд человек
3
"Газпром" изучает возможности защиты своих прав за наложенный Украиной штраф в $6,7 млрд
4
СК РФ подтвердил возбуждение дела о хищении денег у Этуша
5
Путин: ЕГЭ ограничивает творчество
6
Путин считает чрезмерное доверие Западу главной ошибкой РФ последних лет
7
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама