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МПК утвердил даты проведения перенесенных ЧМ по плаванию и пауэрлифтингу

Спорт
19 октября, 19:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Изначально мировые первенства должны были пройти с 30 сентября по 6 октября в Мехико в рамках фестиваля параспорта

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ТАСС, 19 октября. Международный паралимпийский комитет (МПК) утвердил даты проведения чемпионатов мира по плаванию и пауэрлифтингу, которые были перенесены из-за землетрясения в Мексике. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Изначально мировые первенства должны были пройти с 30 сентября по 6 октября в Мехико в рамках фестиваля параспорта. Решение о переносе турниров было принято после переговоров с оргкомитетом и властями Мехико, а также консультаций с членами МПК. Около 1400 спортсменов, официальных лиц и сотрудников из 89 стран, а также команда нейтральных атлетов, должны принять участие в соревнованиях.

Чемпионат мира по плаванию пройдет 2-7 декабря, соревнования по пауэрлифтингу - 2-8 декабря.

В сентябре текущего года в Мексике произошли два разрушительных землетрясения. Жертвами удара стихии 7 сентября (магнитудой 8,2) в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско стали 96 человек, регионам был нанесен серьезный материальный ущерб. Подземный толчок 19 сентября (магнитудой 7,1) вызвал значительные разрушения в штатах Пуэбла, Морелос, Герреро, а также в столице страны. Погибли 369 человек, сотни пострадали. Ликвидация последствий удара стихии, по предварительным оценкам, обойдется более чем в $2 млрд.

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