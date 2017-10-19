Путин: попытки повлиять на выборы в России, используя тему Олимпиады, обречены на провал

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СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что попытки повлиять на выборы в России с помощью темы Олимпиады обречены на провал и повлекут обратный эффект. "Если кто-то думает, что таким образом [попытками унизить РФ, используя Олимпиаду] они повлияют на предвыборную кампанию в РФ весной следующего года, они глубоко заблуждаются, эффект будет обратный ожидаемому, а олимпийскому движению будет нанесен серьезный ущерб", - заявил он на заседании дискуссионного клуба "Валдай.
"У нас нет никаких претензий к Международному олимпийскому комитету, там очень порядочные люди, деловые, - добавил он. - Но они зависят и от рекламодателей, от каналов телевизионных, от спонсоров и так далее". "А этим спонсорам в свою очередь подаются однозначные сигналы из определенных американских инстанций, и мы не просто догадываемся об этом, а мы знаем об этом", - подчеркнул президент.
По его словам, МОК вынуждают либо заставить Россию выступать под нейтральным флагом, либо вообще не допустить до Игр. "И то, и другое - унижение страны", - считает глава государства.