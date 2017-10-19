Бывший футболист "Спартака" Эменике ограблен в Греции

ТАСС, 19 октября. Нападающий греческого футбольного клуба "Олимпиакос" Эммануэль Эменике, ранее выступавший за московский "Спартак", заявил об ограблении своего дома в Афинах. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter игрока.

"Мой дом в Афинах был ограблен, деньги, драгоценности и другие ценные вещи были украдены", - написал 30-летний Эменике.

Нигерийский футболист с 2011 по 2013 год выступал за "Спартак", с которым стал серебряным призером чемпионата России в сезоне-2011/12. В 2017 году он перешел в греческий "Олимпиакос" из турецкого "Фенербахче".