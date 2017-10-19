Бывший футболист "Спартака" Эменике ограблен в Греции

Лалович: олимпийский дух на ВФМС стал важнейшим наследием Игр-2014Спорт 19 октября, 19:52
СК РФ подтвердил возбуждение дела о хищении денег у ЭтушаПроисшествия 19 октября, 19:48
Эксперты на ВФМС рассказали, какими навыками должен обладать специалист будущегоОбщество 19 октября, 19:47
Глава ЦРУ: приписываемое РФ вмешательство не повлияло на исход выборов в СШАМеждународная панорама 19 октября, 19:43
Российский боец Салихов подписал контракт с UFCСпорт 19 октября, 19:34
Путин: ЕГЭ ограничивает творчествоОбщество 19 октября, 19:32
Бывший футболист "Спартака" Эменике ограблен в ГрецииСпорт 19 октября, 19:29
Памятник Валерию Харламову установят на Аллее славы в "Лужниках"Спорт 19 октября, 19:28
Активисты выступили против увеличения мощности нефтепровода в КанадеСоциальная ответственность 19 октября, 19:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 19 октября. Нападающий греческого футбольного клуба "Олимпиакос" Эммануэль Эменике, ранее выступавший за московский "Спартак", заявил об ограблении своего дома в Афинах. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter игрока.
"Мой дом в Афинах был ограблен, деньги, драгоценности и другие ценные вещи были украдены", - написал 30-летний Эменике.
Нигерийский футболист с 2011 по 2013 год выступал за "Спартак", с которым стал серебряным призером чемпионата России в сезоне-2011/12. В 2017 году он перешел в греческий "Олимпиакос" из турецкого "Фенербахче".