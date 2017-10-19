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Российский боец Салихов подписал контракт с UFC

Спорт
19 октября, 19:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Россиянин проведет свой первый бой 25 ноября с канадцем Алексом Гарсией

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Муслим Салихов

Муслим Салихов

© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Многократный чемпион мира по ушу-саньда россиянин Муслим Салихов подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) и проведет бой 25 ноября с канадцем Алексом Гарсией. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Да, это так", - сказал Салихов, отвечая на соответствующий вопрос.

Салихов является многократным чемпионом мира по ушу-саньда. Он выступал в таких организациях по боям смешанного стиля (ММА), как М-1 и "Куньлунь Файт".

В активе 33-летнего россиянина 12 побед и одно поражение в ММА.

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