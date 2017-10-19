Полиция провела обыски в офисе ФК "Бенфика" по подозрению в незаконных связях с судьями

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Полиция Лиссабона провела обыски в офисе футбольного клуба "Бенфика" по подозрению в незаконных связях с арбитрами. Об этом сообщает телеканал TVI24.

Ранее другой португальский клуб "Порту" выступил с заявлением, в котором обвинил "Бенфику" в незаконной переписке с восемью арбитрами. В "Бенфике" заявляли, что эти обвинения вызваны ложной и искаженной информацией. Также отмечается, что обыски были проведены в доме президента клуба из Лиссабона Луиса Филипе Виейры.

"Бенфика" выигрывала чемпионат Португалии в течение четырех последних сезонов, всего на счету команды 36 чемпионских титулов. В нынешнем сезоне "Бенфика" занимает третье место в турнирной таблице, набрав в восьми матчах 17 очков. Португальский клуб является соперником московского ЦСКА в групповом турнире Лиги чемпионов.