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Полиция провела обыски в офисе ФК "Бенфика" по подозрению в незаконных связях с судьями

Спорт
19 октября, 19:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Ранее другой португальский клуб "Порту" выступил с заявлением, в котором обвинил "Бенфику" в незаконной переписке с восемью арбитрами

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Полиция Лиссабона провела обыски в офисе футбольного клуба "Бенфика" по подозрению в незаконных связях с арбитрами. Об этом сообщает телеканал TVI24.

Ранее другой португальский клуб "Порту" выступил с заявлением, в котором обвинил "Бенфику" в незаконной переписке с восемью арбитрами. В "Бенфике" заявляли, что эти обвинения вызваны ложной и искаженной информацией. Также отмечается, что обыски были проведены в доме президента клуба из Лиссабона Луиса Филипе Виейры.

"Бенфика" выигрывала чемпионат Португалии в течение четырех последних сезонов, всего на счету команды 36 чемпионских титулов. В нынешнем сезоне "Бенфика" занимает третье место в турнирной таблице, набрав в восьми матчах 17 очков. Португальский клуб является соперником московского ЦСКА в групповом турнире Лиги чемпионов.

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