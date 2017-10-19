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"Астана" разгромила "Маккаби" в матче футбольной Лиги Европы

Спорт
19 октября, 20:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:0

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Казахстанский футбольный клуб "Астана" одержал крупную победу над израильским "Маккаби" (Тель-Авив) со счетом 4:0 в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Забитыми мячами отметились Патрик Твумаси (33-я минута - с пенальти, 42) и Джуниор Кабананга (47, 52).

В турнирной таблице группы A "Астана" занимает второе место, набрав четыре очка, "Маккаби" идет на последней, четвертой строчке, набрав одно очко. Позднее в четверг в этом квартете свой матч проведут испанский "Вильярреал" и чешская "Славия".

В следующем туре "Астана" и "Маккаби" вновь сыграют друг с другом, встреча пройдет 2 ноября в Тель-Авиве.

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