"Астана" разгромила "Маккаби" в матче футбольной Лиги Европы

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Казахстанский футбольный клуб "Астана" одержал крупную победу над израильским "Маккаби" (Тель-Авив) со счетом 4:0 в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Забитыми мячами отметились Патрик Твумаси (33-я минута - с пенальти, 42) и Джуниор Кабананга (47, 52).

В турнирной таблице группы A "Астана" занимает второе место, набрав четыре очка, "Маккаби" идет на последней, четвертой строчке, набрав одно очко. Позднее в четверг в этом квартете свой матч проведут испанский "Вильярреал" и чешская "Славия".

В следующем туре "Астана" и "Маккаби" вновь сыграют друг с другом, встреча пройдет 2 ноября в Тель-Авиве.