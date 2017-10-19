Биатлонистка Васнецова включена в резервный состав сборной России вместо Слепцовой

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Валерия Васнецова вошла в резервный состав сборной России по биатлону вместо Светланы Слепцовой. Об этом сообщил старший тренер по резерву российской команды Александр Касперович, слова которого приводит пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
"В резервную женскую сборную на подготовку вместо Светланы Слепцовой перевели из юниорок Валерию Васнецову. Она будет рассматриваться для участия в этапах Кубка IBU", - сказал Касперович.
"Мужская резервная команда в составе девяти спортсменов также провела контрольный срез на чемпионате страны. Там спортсмены неплохо смотрелись. Отмечу, что Алексей Слепов с 13 ноября будет включен в состав резервной сборной и приступит к подготовке с командой", - добавил специалист.
Таким образом, состав женской резервной сборной выглядит следующим образом: Александра Алексешникова, Валерия Васнецова, Анастасия Егорова, Анастасия Загоруйко, Ульяна Кайшева, Екатерина Мошкова, Кристина Резцова, Ольга Шестерикова, Ольга Якушова. Мужская резервная сборная: Дмитрий Иванов, Эдуард Латыпов, Тимур Махамбетов, Петр Пащенко, Александр Поварницын, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Алексей Корнев.
Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете Слепцова завершила карьеру в августе на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском, где она выиграла три золотые награды, победив в смешанной эстафете, спринте и гонке преследования.