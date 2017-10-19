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Литовский теннисист Беранкис вышел в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля"Спорт 19 октября, 20:49
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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Литовец Ричардас Беранкис обыграл серба Филипа Крайиновича в четвертьфинале теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Соревнования проходят в Москве.
27-летний литовец выиграл со счетом 3:6, 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 56 минут.
В полуфинале Беранкис встретится с победителем встречи между испанцем Альбертом Рамосом и представителем Казахстана Александром Бубликом.
"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.