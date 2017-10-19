Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Литовский теннисист Беранкис вышел в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля"

Спорт
19 октября, 20:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

В четвертьфинальном матче спортсмен победил серба Филипа Крайиновича со счетом 3:6, 7:5, 6:4

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ричардас Беранкис

Ричардас Беранкис

© Dmitri Lovetsky/AP

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Литовец Ричардас Беранкис обыграл серба Филипа Крайиновича в четвертьфинале теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Соревнования проходят в Москве.

27-летний литовец выиграл со счетом 3:6, 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 56 минут.

В полуфинале Беранкис встретится с победителем встречи между испанцем Альбертом Рамосом и представителем Казахстана Александром Бубликом.

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
ВТБ Кубок Кремля
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин ответил на вопрос, может ли женщина стать президентом России
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
Путин раскритиковал экс-главу МИД РФ Козырева
4
"Газпром" изучает возможности защиты своих прав за наложенный Украиной штраф в $6,7 млрд
5
Путин считает чрезмерное доверие Западу главной ошибкой РФ последних лет
6
Путин ответил анекдотом на вопрос о своих планах на выборы-2018
7
СК РФ подтвердил возбуждение дело о хищении денег у актера Этуша
Темы дня
Новости партнеров
Реклама