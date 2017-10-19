Кабаль и Молчанов вышли в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля" в парном разряде

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Колумбиец Хуан-Себастьян Кабаль и украинец Денис Молчанов обыграли россиян Михаила Елгина и Даниила Медведева в рамках четвертьфинала парного разряда теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1. Матч продолжался 57 минут.
В полуфинале турнира Кабаль и Молчанов встретятся с австрийцем Филиппом Освальдом и представителем Белоруссии Максимом Мирным.
"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.