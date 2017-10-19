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Хачанов обеспечил себе участие в молодежном итоговом турнире ATP

Спорт
19 октября, 21:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Соревнования пройдут в Милане с 7 по 11 ноября

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Карен Хачанов

Карен Хачанов

© Andy Wong/AP

ТАСС, 19 октября. Россиянин Карен Хачанов гарантировал себе участие на молодежном итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Итоговый турнир АТP в Милане для игроков не старше 21 года (призовой фонд - $1,275 млн) будет сыгран в этом году впервые. Он пройдет с 7 по 11 ноября, участие в нем примут семь лучших игроков по рейтингу ATP и победитель чемпионата Италии для игроков не старше 21 года.

21-летний Хачанов присоединялся к 19-летнему соотечественнику Андрею Рублеву и немцу Александру Звереву (20 лет), которые ранее обеспечили себе попадание на турнир. Кроме того, на турнире может выступить еще один россиянин - Даниил Медведев - в настоящее время занимающий восьмое место в молодежном рейтинге.

Соревнования в Милане пройдут по экспериментальным правилам. Матч будет состоять из пяти сетов, каждый - до четырех геймов. В случае равенства (3:3) будет сыгран тай-брейк, при "ровно" счет будет вестись до победного очка, без "больше/меньше".

Кроме того, на турнире линейные арбитры впервые будут полностью заменены электронной системой судейства. Технология "ястребиный глаз", которая ранее использовалась для разрешения спорных ситуаций, будет при попадании мяча в аут издавать специальный аудиосигнал и транслировать спорные моменты на экранах. Заступы теннисистов за линию при подаче будут определяться судьей на вышке с помощью специальных видеокамер.

В этом сезоне Хачанов дошел до четвертого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros), сейчас он занимает 44-е место в рейтинге ATP. Из-за травмы плеча спортсмен пропускает "ВТБ Кубок Кремля".

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