Хет-трик Ригони принес "Зениту" победу над "Русенборгом" в матче Лиги Европы

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" одержал победу над норвежским "Русенборгом" со счетом 3:1 в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Хет-триком отметился аргентинец Эмилиано Ригони (1, 68, 75-я минуты), в составе гостей отличился Андре Хелланд (88). Первый гол Ригони стал вторым по скорости, забитым игроком петербургской команды в еврокубках. Рекорд принадлежит словацкому защитнику Томашу Губочану, который в матче группового этапа Лиги Европы сезона-2010/11 с греческим АЕКом (4:2) отличился на 42-й секунде игры. Ригони вышел на первое место в списке бомбардиров текущего розыгрыша турнира (5 голов в 3 матчах).
До этого матча "Зенит" и "Русенборг" встречались два раза, обе встречи прошли на стадии 1/16 финала Кубка УЕФА сезона-2005/06. В обеих играх победу праздновала российская команда - 2:0 и 2:1.
В другом матче группы L испанский "Реал Сосьедад" разгромил македонский "Вардар" - 6:0. В турнирной таблице "Зенит" лидирует, набрав девять очков из девяти возможных, второе место занимает "Реал Сосьедад" (6), третье - "Русенборг" (3), четвертое - "Вардар" (0).
В следующем туре пройдут матчи "Русенборг" - "Зенит" и "Реал Сосьедад" - "Вардар". Обе встречи состоятся 2 ноября.