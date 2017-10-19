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"Арсенал" в большинстве обыграл "Црвену Звезду" в матче Лиги Европы

Спорт
19 октября, 22:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонского клуба

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Оливье Жиру

Оливье Жиру

© Darko Vojinovic/AP

ТАСС, 19 октября. Английский футбольный клуб "Арсенал" одержал победу над сербской "Црвеной Звездой" со счетом 1:0 в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Мяч на 85-й минуте забил Оливье Жиру. На 80-й минуте с поля был удален защитник хозяев Милан Родич.

В другом матче группы H белорусский БАТЭ дома оказался сильнее немецкого "Кельна" - 1:0. В турнирной таблице "Арсенал" лидирует, набрав девять очков из девяти возможных, далее идут "Црвена Звезда", БАТЭ (по 4), "Кельн" (0). В следующем туре 2 ноября пройдут матчи "Арсенал" - "Црвена Звезда" и "Кельн" - БАТЭ.

Результаты других матчей:

  • "Хапоэль" (Баэр-Шева, Израиль) - "Стяуа" (Румыния) - 1:2;
  • "Лугано" (Швейцария) - "Виктория" (Чехия) - 3:2;
  • "Коньяспор" (Турция) - "Зальцбург" (Австрия) - 0:2;
  • "Марсель" (Франция) - "Витория Гимарайнш" (Португалия) - 2:1;
  • "Заря" (Украина) - "Герта" (Германия) - 2:1;
  • "Эстерсунд" (Швеция) - "Атлетик" (Испания) - 2:2;
  • "Зюльте-Варегем" (Бельгия) - "Витесс" (Нидерланды) - 1:1;
  • "Ницца" (Франция) - "Лацио" (Италия) - 1:3.
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