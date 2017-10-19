"Арсенал" в большинстве обыграл "Црвену Звезду" в матче Лиги Европы

Россияне с Перкинсом не смогли завоевать бронзу в командном спринте на ЧЕ по велотрекуСпорт 19 октября, 23:14
Главные заявления Путина на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"Политика 19 октября, 23:11
Россиянки Войнова и Шмелева завоевали золото в командном спринте на ЧЕ по велотрекуСпорт 19 октября, 23:11
Скабелка: хоккеист "Авангарда" Лемтюгов до сих пор находится в реанимацииСпорт 19 октября, 23:05
Стоа: хоккеисты "Спартака" в матче с "Авангардом" выглядели сплоченным коллективомСпорт 19 октября, 23:02
Бывший глава оргкомитета Игр-2016 Нузман отпущен до судаСпорт 19 октября, 22:50
Епанчинцев: появление менеджера ХК "Спартак" на скамейке запасных было решением тренеровСпорт 19 октября, 22:46
Футболист "Зенита" Ригони оставил себе на память мяч после матча с "Русенборгом"Спорт 19 октября, 22:43
Манчини: "Зениту" надо работать над продвижением российского футболаСпорт 19 октября, 22:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 19 октября. Английский футбольный клуб "Арсенал" одержал победу над сербской "Црвеной Звездой" со счетом 1:0 в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Мяч на 85-й минуте забил Оливье Жиру. На 80-й минуте с поля был удален защитник хозяев Милан Родич.
В другом матче группы H белорусский БАТЭ дома оказался сильнее немецкого "Кельна" - 1:0. В турнирной таблице "Арсенал" лидирует, набрав девять очков из девяти возможных, далее идут "Црвена Звезда", БАТЭ (по 4), "Кельн" (0). В следующем туре 2 ноября пройдут матчи "Арсенал" - "Црвена Звезда" и "Кельн" - БАТЭ.