"Арсенал" в большинстве обыграл "Црвену Звезду" в матче Лиги Европы

ТАСС, 19 октября. Английский футбольный клуб "Арсенал" одержал победу над сербской "Црвеной Звездой" со счетом 1:0 в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Мяч на 85-й минуте забил Оливье Жиру. На 80-й минуте с поля был удален защитник хозяев Милан Родич.

В другом матче группы H белорусский БАТЭ дома оказался сильнее немецкого "Кельна" - 1:0. В турнирной таблице "Арсенал" лидирует, набрав девять очков из девяти возможных, далее идут "Црвена Звезда", БАТЭ (по 4), "Кельн" (0). В следующем туре 2 ноября пройдут матчи "Арсенал" - "Црвена Звезда" и "Кельн" - БАТЭ.

Результаты других матчей:

"Хапоэль" (Баэр-Шева, Израиль) - "Стяуа" (Румыния) - 1:2;

"Лугано" (Швейцария) - "Виктория" (Чехия) - 3:2;

"Коньяспор" (Турция) - "Зальцбург" (Австрия) - 0:2;

"Марсель" (Франция) - "Витория Гимарайнш" (Португалия) - 2:1;

"Заря" (Украина) - "Герта" (Германия) - 2:1;

"Эстерсунд" (Швеция) - "Атлетик" (Испания) - 2:2;

"Зюльте-Варегем" (Бельгия) - "Витесс" (Нидерланды) - 1:1;

"Ницца" (Франция) - "Лацио" (Италия) - 1:3.