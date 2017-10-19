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Манчини: первое место "Зенита" в группе Лиги Европы - большой успех

Спорт
19 октября, 22:22 дата обновления: 19 октября, 22:26 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, октября. /ТАСС

В четверг сине-бело-голубые со счетом 3:1 обыграли норвежский "Русенборг"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Первое место в группе Лиги Европы является для "Зенита" большим успехом, потому что на старте турнира команда не считалась фаворитом. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.

"Зенит" в четверг дома обыграл "Русенборг" со счетом 3:1 в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. В турнирной таблице группы L "Зенит" лидирует, набрав девять очков из девяти возможных, второе место занимает "Реал Сосьедад" (6), третье - "Русенборг" (3), четвертое - "Вардар" (0).

"Для нас важно, что мы занимаем первое место, это большой успех, потому что, возможно, на старте турнира, мы вообще считались третьей командой группы, потому что есть еще сильные "Русенборг" и "Реал Сосьедад". Но нам надо продолжать играть так же и выйти в плей-офф", - заявил Манчини.

Хет-трик в матче оформил аргентинец Эмилиано Ригони. "Неважно, кто забивает - Александр Кокорин, Дмитрий Полоз или Ригони. Главное, чтобы команда забивала", - считает итальянец.

В следующем туре пройдут матчи "Русенборг" - "Зенит" и "Реал Сосьедад" - "Вардар". Обе встречи состоятся 2 ноября.

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