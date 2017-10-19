Манчини: "Зениту" надо работать над продвижением российского футбола

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургскому "Зениту" надо работать над продвижением российского футбола. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.

"Зенит" в четверг обыграл "Русенборг" со счетом 3:1 в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. В начале октября президент РФ Владимир Путин пошутил на счет того, что в стартовом составе "Зенита" в матче Лиги Европы (с испанским клубом "Реал Сосьедад" - прим. ТАСС) вышли восемь иностранных футболистов. В игре с "Русенборгом" в стартовом составе команды было вновь восемь легионеров.

"Мы все-таки российский клуб, надо уважать российский футбол, его продвигать. Нам надо над этим работать", - ответил Манчини на вопрос, почему он вновь предпочел такой состав.