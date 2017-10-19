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Скабелка: хоккеист "Авангарда" Лемтюгов до сих пор находится в реанимации

Спорт
19 октября, 23:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Нападающий получил травму 10 октября в матче чемпионата КХЛ против "Барыса", после игры ему удалили селезенку

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Николай Лемтюгов

Николай Лемтюгов

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Нападающий "Авангарда" Николай Лемтюгов все еще остается в реанимации после травмы, полученной в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги против "Барыса". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер омского клуба Андрей Скабелка.

Лемтюгов получил повреждение в первом периоде матча, который прошел 10 октября в Омске. После игры спортсмен был прооперирован, ему удалили селезенку. Позже "Авангард" попросил болельщиков сдать кровь для игрока, который был переведен в реанимацию.

"Ничего нового не скажу. Состояние стабильно тяжелое, он находится еще в реанимации", - сказал Скабелка.

Лемтюгов подписал контракт с "Авангардом" в июле 2015 года. По итогам сезона-2016/17 он был признан лучшим игроком клуба по версии болельщиков. В мае 2017 года нападающий продлил соглашение до 2019 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей в регулярном чемпионате, отметившись тремя результативными передачами.

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