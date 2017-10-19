"Локомотив" сыграл вничью с "Шерифом" в матче Лиги Европы

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ТИРАСПОЛЬ /Молдавия/, 20 октября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Локомотив" сыграл вничью с молдавским "Шерифом" со счетом 1:1 в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
В составе железнодорожников забитым мячом отметился Антон Миранчук (17-я минута), для которого этот гол стал первым в составе "Локомотива". У хозяев отличился Зиги Бадибанга (31), чтобы засчитать его гол судье пришлось прибегнуть к системе определения взятия ворот.
До этого "Локомотив" и "Шериф" встречались один раз. Полуфинальный матч Кубка содружества 2003 года завершился победой команды из Тирасполя - 1:0.
В другом матче группы F чешский "Фастав" на своем поле сыграл вничью с датским "Копенгагеном" (1:1). На 72-й минуте при счете 1:1 встреча была прервана из-за плохой видимости, вызванной густым туманом. Спустя примерно 20 минут игра возобновилась.
"Локомотив" с пятью очками продолжает лидировать в турнирной таблице. Второе место делят "Копенгаген" и "Шериф", трижды сыгравшие вничью и набравшие по три очка. Четвертую строчку занимает "Фастав" (два очка).
В следующем туре пройдут матчи "Локомотив" - "Шериф" и "Копенгаген" - "Фастав". Обе встречи состоятся 2 ноября.