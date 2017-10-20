"Лион" в гостях победил "Эвертон" в матче Лиги Европы

ТАСС, 20 октября. /ТАСС/. Французский футбольный клуб "Лион" одержал победу над английским "Эвертоном" со счетом 2:1 в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

В составе победителей забитыми мячами отметились Набиль Фекир (6-я минута, с пенальти) и Бертран Траоре (75), у проигравших отличился Эшли Уильямс (69).

В другом матче группы E итальянская "Аталанта" оказалась сильнее кипрского "Аполлона" - 3:1. В турнирной таблице лидирует "Аталанта", набрав семь очков, далее идут "Лион" (5), "Аполлон" (2), "Эвертон" (1).

Результаты других матчей:

"Вильярреал" (Испания) - "Славия" (Чехия) - 2:2;

"Динамо" (Украина) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 2:2;

"Скендербеу" (Албания) - "Партизан" (Сербия) - 0:0;

"Брага" (Португалия) - "Лудогорец" (Болгария) - 0:2;

"Хоффенхайм" (Германия) - "Истанбул Башакшехир" (Турция) - 3:1;

"Милан" (Италия) - АЕК (Греция) - 0:0;

"Аустрия" (Австрия) - "Риека" (Хорватия) - 1:3.