Тренер: "Шериф" заслуживал победы в матче Лиги Европы с "Локомотивом"

ТИРАСПОЛЬ /Молдавия/, 20 октября. /ТАСС/. Молдавский футбольный клуб "Шериф" своей игрой заслуживал победы в матче Лиги Европы против российского "Локомотива". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер тираспольского клуба Роберто Бордин.

В четверг "Шериф" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы на своем поле сыграл вничью с московским "Локомотивом" со счетом 1:1.

"Хочу поздравить команду, она старалась, провела очень хорошую игру. Заслуженный результат, мы создали много моментов, но, к сожалению, не смогли выиграть, ведь мы заслуживали и три очка. Самый трудный момент матча был после гола, потому что было трудно собраться, но нужно было найти силы, это удалось, в результате чего мне было очень приятно", - сказал Бордин.

"Мы всегда стараемся играть в агрессивный футбол, мы пытались играть наверху, создавать моменты. В Лиге Европы не нужны дополнительные стимулы, возможно, это сегодня тоже сказалось", - добавил тренер.

По его мнению, "Локомотив" мог не ожидать агрессивной игры со стороны молдавской команды. "В ответном матче мы постараемся показать хорошую игру. Мы уважаем соперника и, думаю, тоже заслуживаем уважения. "Локомотив" хороший соперник, который, возможно, не ждал от нас такого агрессивного футбола", - отметил Бордин.

После трех матчей Лиги Европы "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице группы F, набрав пять очков. "Шериф" делит второе место с датским "Копенгагеном", в активе которых по три очка). Последнее место в группе занимает чешский "Фастав", набравший два очка.