Глава КОНКАКАФ предложил упростить смену спортивного гражданства футболистами

ТАСС, 20 октября. Глава конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктор Монтальяни предложил упростить процедуру смены игроками спортивного гражданства. Его слова приводит агентство Reuters.

По информации агентства, Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вопрос о пересмотре регламента, в котором прописана процедура смены гражданства футболистами и право выступления за новую национальную команду. "За последние годы появилось так много проблем, потому что мир меняется, миграция меняется. Есть проблемы национальностей, которые появляются во всем мире, в Африке, в Азии, Северной и Центральной Америки. Поэтому сейчас наступило время, чтобы посмотреть на это с другой стороны, посмотреть, есть ли решения проблемы, которые не повредят целостности игры", - сказал Монтальяни.

Согласно регламенту ФИФА, игрок вправе сменить гражданство и выступать за новую национальную команду, если он родился на территории той страны, за сборную которой собирается выступать. Если его мать или отец родились на территории той страны, за сборную которой он собирается выступать. Или если он непрерывно прожил в течение как минимум пяти лет на территории той страны, за сборную которой он собирается выступать.

Кроме того, в настоящее время игроки, которые сыграли на международных соревнованиях за одну команду, не могут перейти в другую сборную, даже если имеют двойное гражданство.