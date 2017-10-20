Неймар оштрафован на $1,2 млн за неуплату налогов в Бразилии

Мадуро пригрозил тюрьмой губернаторам-оппозиционерам за участие в протестахМеждународная панорама 20 октября, 1:55
Тарантино заявил, что знал о преступлениях Харви ВайнштейнаОбщество 20 октября, 1:54
Президент "Локомотива" выделил игру Антона Миранчука в составе команды в матче с "Шерифом"Спорт 20 октября, 1:48
Неймар оштрафован на $1,2 млн за неуплату налогов в БразилииСпорт 20 октября, 1:39
"Зенит" продолжил победную поступь в Лиге Европы, уверенно обыграв "Русенборг"Спорт 20 октября, 1:24
Reuters: Шайа Лабаф приговорен в США к штрафу и общественным работам за хулиганствоКультура 20 октября, 1:20
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДДОбщество 20 октября, 1:15
Глава "Роскино" заявила, что подвергалась домогательствам со стороны Харви ВайнштейнаОбщество 20 октября, 1:11
Семин: ничья в матче Лиги Европы с "Шерифом" стала закономерным итогомСпорт 20 октября, 0:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 20 октября. Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии по футболу Неймар оштрафован бразильским судом на $1,2 млн за неуплату налогов. Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, штраф распространяется на самого футболиста, его родителей и три компании, которые ведут дела Неймара.
Два года назад Неймар обвинялся в неуплате налогов в период с 2011 по 2013 год, а также в том, что использовал семейные компании для оплаты меньших счетов и налоговых сумм. Согласно информации Налогового управления Бразилии, семьей Неймара были созданы несколько компаний, которым переданы права на изображения футболиста и переведены часть сумм от заработных выплат. Сообщается, что это было сделано, чтобы обойти уплату личного подоходного налога, который составляет 27,5% что превышает размер налогов которые платят компании (от 15 до 25%).
В июле издание Mundo Deportivo сообщило, что бразильская прокуратура закрыла дело о фальсификации документов и неуплате налогов при переходе футболиста Неймара из бразильского "Сантоса" в испанскую "Барселону" в 2013 году.