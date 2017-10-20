Неймар оштрафован на $1,2 млн за неуплату налогов в Бразилии

ТАСС, 20 октября. Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии по футболу Неймар оштрафован бразильским судом на $1,2 млн за неуплату налогов. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, штраф распространяется на самого футболиста, его родителей и три компании, которые ведут дела Неймара.

Два года назад Неймар обвинялся в неуплате налогов в период с 2011 по 2013 год, а также в том, что использовал семейные компании для оплаты меньших счетов и налоговых сумм. Согласно информации Налогового управления Бразилии, семьей Неймара были созданы несколько компаний, которым переданы права на изображения футболиста и переведены часть сумм от заработных выплат. Сообщается, что это было сделано, чтобы обойти уплату личного подоходного налога, который составляет 27,5% что превышает размер налогов которые платят компании (от 15 до 25%).

В июле издание Mundo Deportivo сообщило, что бразильская прокуратура закрыла дело о фальсификации документов и неуплате налогов при переходе футболиста Неймара из бразильского "Сантоса" в испанскую "Барселону" в 2013 году.