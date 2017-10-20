Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент "Локомотива" выделил игру Антона Миранчука в составе команды в матче с "Шерифом"

Спорт
20 октября, 1:48 UTC+3 ТИРАСПОЛЬ /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

22-летний полузащитник забил свой первый гол в официальных матчах за железнодорожников

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент "Локомотива" Илья Геркус

Президент "Локомотива" Илья Геркус

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТИРАСПОЛЬ /Молдавия/, 20 октября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Антон Миранчук, забивший в матче Лиги Европы молдавскому "Шерифу", выделялся своей игрой в матче. Такое мнение ТАСС высказал президент московского клуба Илья Геркус.

В четверг "Локомотив" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы в гостях сыграл вничью с тираспольским "Шерифом" со счетом 1:1. 22-летний Миранчук забил свой первый гол в официальных матчах за железнодорожников.

"Это была непростая игра против крепкого соперника, который играл в очень быстрый, острый футбол, при этом качественно оборонялся. Результат в целом неплохой. В нашей команде хотел бы выделить Антона Миранчука, забившего первый гол в официальных матчах, с чем его поздравляем", - сказал Геркус.

После трех матчей Лиги Европы "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице группы F, набрав пять очков. "Шериф" делит второе место с датским "Копенгагеном", оба клуба набрали по три очка. Последнее место в группе занимает чешский "Фастав" с двумя очками.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава "Роскино" заявила, что подвергалась домогательствам со стороны Харви Вайнштейна
2
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
3
Главные заявления Путина на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
4
СК РФ подтвердил возбуждение дела о хищении денег у актера Этуша
5
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
6
Биография Дмитрия Пескова
7
Путин ответил на вопрос, может ли женщина стать президентом России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама