Президент "Локомотива" выделил игру Антона Миранчука в составе команды в матче с "Шерифом"

ТИРАСПОЛЬ /Молдавия/, 20 октября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Антон Миранчук, забивший в матче Лиги Европы молдавскому "Шерифу", выделялся своей игрой в матче. Такое мнение ТАСС высказал президент московского клуба Илья Геркус.

В четверг "Локомотив" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы в гостях сыграл вничью с тираспольским "Шерифом" со счетом 1:1. 22-летний Миранчук забил свой первый гол в официальных матчах за железнодорожников.

"Это была непростая игра против крепкого соперника, который играл в очень быстрый, острый футбол, при этом качественно оборонялся. Результат в целом неплохой. В нашей команде хотел бы выделить Антона Миранчука, забившего первый гол в официальных матчах, с чем его поздравляем", - сказал Геркус.

После трех матчей Лиги Европы "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице группы F, набрав пять очков. "Шериф" делит второе место с датским "Копенгагеном", оба клуба набрали по три очка. Последнее место в группе занимает чешский "Фастав" с двумя очками.