Голевая передача Тарасенко помогла "Сент-Луису" победить "Колорадо" в матче НХЛ

ТАСС, 20 октября. "Сент-Луис" со счетом 4:3 победил "Колорадо" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий гостей Владимир Тарасенко отметился голевой передачей и продлил собственную результативную серию до четырех игр.

В составе "Сент-Луиса" шайбы забросили Пол Штясны (21-я минута), Джейден Швартц (33), Винс Данн (34) и Роберт Бортуццо (50). У "Колорадо" отличились Александр Керфут (14, 56) и Блэйк Комо (45).

Тарасенко провел на льду 19 с половиной минут, успев нанести четыре броска, отдать результативную передачу и заработать показатель полезности "+2". Для Тарасенко эта передача стала четвертой в текущем чемпионате. Всего на его счету теперь 9 очков (5 шайб + 4 передачи) в восьми играх сезона-2017/18.

Российский нападающий "Колорадо" Наиль Якупов не смог отметиться результативными действиями в своем 300-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. 24-летний форвард провел на льду лишь 8 минут и провел один силовой прием. Российский голкипер "Колорадо" Семен Варламов не принял участия в матче. Защитник Никита Задоров сыграл в матче 15 с половиной минут и провел шесть силовых приемов, при этом заработав показатель полезности "-1".

Благодаря победе "Сент-Луис" поднялся на первое место в Западной конференции, выиграв шестой матч из восьми (12 очков). "Колорадо" занимает седьмое место в турнирной таблице на Западе, имея в активе 8 очков после восьми игр. В следующем матче в ночь на воскресенье "Сент-Луис" в гостях сыграет против "Вегаса", "Колорадо" следующую игру проведет дома 25 октября против "Далласа".

В параллельных матчах игрового дня в НХЛ "Бостон" дома победил "Ванкувер" (6:3), "Нью-Йорк Айлендерс" в гостях обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" (4:3 Б), "Филадельфия" на своей площадке уступила "Нэшвиллу" (0:1), "Эдмонтон" в овертайме взял верх над "Чикаго" (2:1).