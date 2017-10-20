Хоккеист "Тампы" Сергачев признался, что дубль в матче с "Коламбусом" придал уверенности

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ТАСС, 20 октября. Дубль в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Коламбусом" придал российскому защитнику "Тампы" Михаилу Сергачеву уверенности. Об этом заявил 19-летний хоккеист, которого цитирует пресс-служба лиги.
В матче, прошедшем в ночь на пятницу и завершившемся победой "Тампы" со счетом 2:0, Сергачев провел на льду 12 минут 49 секунд и нанес три броска, два из которых стали голевыми. Защитник впервые в НХЛ отметился заброшенными шайбами. Всего на его счету теперь 6 очков (2 шайбы + 4 передачи) за 12 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере.
"Когда забросил дебютную шайбу, я, признаться, не знал, что делать, - рассказал защитник о первых секундах после гола. - Когда я открываюсь, партнеры дают мне передачу, все, что мне нужно сделать, - бросать. С каждым матчем я пытаюсь укрепить свою уверенность, чтобы играть лучше в обороне. И заброшенные шайбы только придадут мне больше уверенности".