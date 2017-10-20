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Стоа: Кубок Германии будет единственным шансом для хоккеистов США наиграть состав к ОИ

Спорт
20 октября, 9:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Кубок Германии пройдет с 10 по 12 ноября в Аугсбурге с участием команд хозяев, США, Словакии и олимпийской сборной России

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Райан Стоа

Райан Стоа

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Кубок Германии является единственным шансом для сборной США по хоккею наиграть состав перед Олимпийскими играми 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Такое мнение ТАСС высказал нападающий команды и московского "Спартака" Райан Стоа.

Ранее был объявлен состав американской команды на турнир в Германии. Помимо Стоа, в него вошли еще шесть игроков, выступающих за клубы Континентальной хоккейной лиги. Кубок Германии пройдет с 10 по 12 ноября в Аугсбурге. Участниками соревнования станут команды Германии, США, Словакии и олимпийская сборная России.

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"Рад, что меня вызвали в сборную, это большая честь представлять свою страну на международном уровне, - сказал Стоа. - У нас много отличных игроков, которые могут составить сильную сборную. Конечно, это приглашение говорит о том, что у меня неплохие шансы попасть на Олимпиаду. Но это длинный сезон, и крайне важно пройти его без травм".

"Мы окажемся в расположении сборной почти на 10 дней, - продолжил собеседник ТАСС. - Здорово, что будет возможность пообщаться на английском в течение этого времени. У сборных России и Канады много возможностей наиграть состав, у нас это единственный турнир. Будем стараться выжать максимум из этой ситуации".

В апреле Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на время олимпийского хоккейного турнира. В сентябре Международная федерация хоккея (IIHF) уведомила лигу, что не допустит игроков с контрактом с клубами НХЛ до Олимпиады-2018, которая пройдет с 9 по 25 февраля.

"У России высокие шансы хорошо выступить на Олимпиаде, у вас много игроков, имевших опыт выступления в НХЛ. Это длинный турнир, и случиться может всякое. Одна ошибка голкипера, и ты едешь домой. Не знаю, кто будет главным фаворитом, но у России неплохие шансы попасть в призеры", - считает Стоа.

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