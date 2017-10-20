Футболист "Реала" Роналду призвал руководство клуба купить у МЮ Рэшфорда

Алоян проведет защиту серебряного пояса WBC против филиппинца Маграмо 9 декабря в КемеровеСпорт 20 октября, 11:20
Футболисты и руководство "Спартака" почтили память жертв трагедии на матче с "Харлемом"Спорт 20 октября, 11:18
Собчак считает свое выдвижение способом выразить недовольство политикой руководства РФПолитика 20 октября, 11:13
Население Восточного Чикаго научили бороться с "экологической дискриминацией"Социальная ответственность 20 октября, 11:10
В Театре наций открылся XII Международный фестиваль современного искусства TERRITORIЯНовости партнеров 20 октября, 11:09
Выступление Лаврова на Московской конференции по нераспространению. ВидеотрансляцияПолитика 20 октября, 11:03
Авиакомпании смогут выполнять регулярные рейсы, имея в парке лишь 3 отечественных самолетаТранспорт 20 октября, 11:02
Футболист "Зенита" Ригони претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге ЕвропыСпорт 20 октября, 11:02
"Швабе" стал участником забега "Кросс корпораций"Новости партнеров 20 октября, 10:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 20 октября. Португальский нападающий испанского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду призвал руководство мадридцев приобрести форварда английского "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Mirror.
На данный момент приоритетной целью для "Реала" на трансферном рынке является нападающий сборной Англии и лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн. Кейн провел в текущем сезоне 11 матчей, в которых забил 11 голов.
В случае неудачи в переговорах по покупке Кейна, Рэшфорд является для "Реала" запасным вариантом. Роналду считает, что 19-летний англичанин был бы полезен мадридцам и дал свое одобрение на потенциальный переход.
Рэшфорд провел 13 матчей в текущем сезоне. В его активе шесть мячей и четыре голевых паса.