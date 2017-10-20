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Футболист "Реала" Роналду призвал руководство клуба купить у МЮ Рэшфорда

Спорт
20 октября, 9:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Форвард "Манчестер Юнайтед" является запасным вариантом для мадридцев, которые планируют в первую очередь приобрести нападающего "Тоттенхэма" Кейна

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ТАСС, 20 октября. Португальский нападающий испанского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду призвал руководство мадридцев приобрести форварда английского "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Mirror.

На данный момент приоритетной целью для "Реала" на трансферном рынке является нападающий сборной Англии и лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн. Кейн провел в текущем сезоне 11 матчей, в которых забил 11 голов.

В случае неудачи в переговорах по покупке Кейна, Рэшфорд является для "Реала" запасным вариантом. Роналду считает, что 19-летний англичанин был бы полезен мадридцам и дал свое одобрение на потенциальный переход.

Рэшфорд провел 13 матчей в текущем сезоне. В его активе шесть мячей и четыре голевых паса.

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