"Норникель": проведение Универсиады в Красноярске позволит привлечь в спорт спонсоров

КРАСНОЯРСК, 20 октября. /ТАСС/. Проведение зимних Всемирных студенческих игр в Красноярске в 2019 году позволит привлечь в профессиональный спорт новых спонсоров и меценатов. Об этом ТАСС заявила в пятницу вице-президент - статс-секретарь компании "Норникель" Елена Безденежных.

"С проведением Универсиады у Красноярского края есть огромный потенциал по привлечению в любые виды спорта новых спонсоров и меценатов", - отметила Безденежных.

Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Генеральный партнер турнира - компания "Норникель", которая вкладывает в их проведение более 2 млрд рублей.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта (FISU). Летние дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один из крупнейших в мире производителей платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Корпорация занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, а также производством и реализацией цветных и драгоценных металлов.