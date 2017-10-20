Генменеджер "Спартака" Жамнов будет присутствовать на скамейке запасных до паузы в ноябре

МОСКВА, 20 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов намерен присутствовать на скамейке запасных с тренерским штабом команды во время матчей чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) до перерыва в начале ноября. Об этом он рассказал ТАСС.

Хоккеисты "Спартака" в четверг одержали победу дома над "Авангардом" со счетом 3:2. Жамнов был рядом вместе с главным тренером команды Вадимом Епанчинцевым, а также его помощниками Виктором Костюченком и Андреем Потайчуком.

"Решение находиться на скамейке запасных с тренерами и игроками во время матча было совместным. Мне нужно понять, в чем причина - что не получается, что складывается не так, все-таки по подбору игроков наш результат в турнирной таблице должен быть иным, - сказал Жамнов. - Сейчас у нас идет серия матчей до перерыва, и во всех этих матчах я планирую находиться на лавке".

"Одно дело, когда ты смотришь игру сверху, потом приходишь в тренерскую и разбираешься, в чем причина. А когда ты находишься внутри команды и в раздевалке, и в перерывах, смотришь тренировочный процесс, то более глобально понимаешь все эти нюансы, которые мешают давать результат", - добавил он.

До перерыва с 6 по 12 ноября, связанного с матчами сборных, "Спартак" с 21 по 27 октября сыграет дома четыре встречи, а также две выездные в Минске и Санкт-Петербурге. Последний матч перед паузой "Спартак" проведет в качестве номинального гостя на "ВТБ Ледовом дворце" 4 ноября против столичного "Динамо".