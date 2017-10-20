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УЕФА объявит решение по наказанию "Спартака" в пятницу или в начале следующей недели

Спорт
20 октября, 10:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Спартака" в связи с расистскими оскорблениями болельщиков на матче Юношеской лиги УЕФА с английским "Ливерпулем" (2:1)

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© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявит решение по делу, связанному с расистским поведением болельщиков московского "Спартака" в матче юношеской Лиги УЕФА с английским "Ливерпулем", в пятницу или в начале следующей недели. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Спартака" в связи с расистскими оскорблениями болельщиков на матче Юношеской лиги УЕФА с английским "Ливерпулем" (2:1). Игра состоялась в Москве 26 сентября. Рассмотрение дела состоялось в четверг.

"Решение по данному делу будет объявлено или сегодня, или в начале следующей недели", - сообщили в пресс-службе.

Как ранее уточнили в пресс-службе УЕФА, любые возможные санкции могут коснуться только юношеской команды "Спартака".

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