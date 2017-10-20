"Норникель" обеспечивает подготовку лидеров волонтерского движения к Универсиаде-2019

КРАСНОЯРСК, 20 октября. /ТАСС/. Компания "Норникель" вкладывает средства в подготовку лидеров волонтерского движения Универсиады-2019 и обучение высококвалифицированных кадров. Об этом ТАСС сообщила вице-президент, статс-секретарь компании "Норникель" Елена Безденежных.

"Мы занимаемся подготовкой командных лидеров волонтерского движения к Универсиаде-2019, а также обучением необходимого для проведения студенческих игр ключевого персонала. Это наш совместный проект с Сибирским федеральным университетом и Российским международным олимпийским университетом", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в рамках проекта будет обучено порядка 60 лидеров волонтерского движения, каждый из которых применит свои знания при руководстве волонтерскими командами. В октябре ключевые сотрудники оргкомитета предстоящей Универсиады-2019 завершили обучение в Российском международном олимпийском университете. В ходе обучения они смогли ознакомиться с уникальным опытом Сочи-2014, получить практические навыки и знания от ведущих спортивных менеджеров страны.

Всемирные зимние студенческие игры пройдут в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Генеральный партнер игр - компания "Норникель", которая вкладывает в их проведение более 2 млрд рублей.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта (ФИСУ). Летние дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один из крупнейших в мире производителей платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Корпорация занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, а также производством и реализацией цветных и драгоценных металлов.